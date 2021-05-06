В Екатеринбурге началось поэтапное отключение отопления

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге с 11 мая начали отключать отопление, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, что на прошлой неделе глава муниципалитета Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона.
«В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы», — говорилось в сообщении администрации города.
Отметим, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 15 сентября 2020 года. Запуск тепла во всем городе завершили уже 30 сентября.
В целом по Свердловской области в зимний сезон отапливалось 6 тыс. 016 объектов социальной сферы и 89 млн кв. м. жилья.
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