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Вчера, 11:46

В Свердловскую область доставили почти 29 тыс. доз вакцины от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловскую область за последние пять дней было доставлено 28,9 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщает региональный оперштаб.

В настоящее время партии препарата распределяют между медицинскими учреждениями.

По состоянию на 5 мая 2021 года в регионе 408 тыс. 039 человек привито первым компонентом, 294 тыс. 614 жителей завершили вакцинацию.

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