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Вчера, 11:04

В свердловское Заксобрание внесен законопроект об обязательной аккредитации экскурсоводов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Группа депутатов Заксобрания Свердловской области внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект о контроле за работой гидов и экскурсоводов.

Документ предлагается принять в связи с недавним утверждением федерального закона об обязательной аккредитации экскурсоводов. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Согласно областному законопроекту, предлагается наделить областное правительство полномочиями по организации контроля «за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также утверждает положение о данном виде контроля (надзора)».

В рамках этих полномочий при правительстве региона должна быть создана специальная аттестационная комиссия. Экскурсоводы, которые получат разрешение на работу, обязаны будут носить опознавательные знаки.

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