ЦБ временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям по защите информации

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям (НФО) по защите информации. Об этом говорится в материалах регулятора.
Данная мера нацелена на поддержку НФО (в том числе участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных, инвестиционных фондов) в условиях пандемии коронавируса.
В случае выявления нарушений к некредитным финансовым организациям не будут принимать меры реагирования до 31 декабря 2021 года, передает «Прайм».
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