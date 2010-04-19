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Вчера, 10:43

ЦБ временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям по защите информации

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям (НФО) по защите информации. Об этом говорится в материалах регулятора.

Данная мера нацелена на поддержку НФО (в том числе участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных, инвестиционных фондов) в условиях пандемии коронавируса.

В случае выявления нарушений к некредитным финансовым организациям не будут принимать меры реагирования до 31 декабря 2021 года, передает «Прайм».

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