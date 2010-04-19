ЦБ временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям по защите информации

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России временно смягчил требования к некредитным финансовым организациям (НФО) по защите информации. Об этом говорится в материалах регулятора.



Данная мера нацелена на поддержку НФО (в том числе участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных, инвестиционных фондов) в условиях пандемии коронавируса.



В случае выявления нарушений к некредитным финансовым организациям не будут принимать меры реагирования до 31 декабря 2021 года, передает «Прайм».