В Екатеринбурге закроют движение транспорта на нескольких улицах Ленинского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на нескольких улицах в трех районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.



В частности, с 11 по 31 мая в связи с благоустройством территории в Ленинском районе закроют движение транспорта по улице Советских Женщин — от Шаумяна до переулка Федорова.



В Верх-Исетском районе, в свою очередь, для ремонта моста закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Бебеля, от Готвальда до Кирова, с 15 мая по 20 июля. На время перекрытия движение транспорта будет направлено по четной стороне улицы Бебеля.



Помимо этого, в Железнодорожном районе в связи с ремонтом трамвайных путей закроют движение трамваев, следующих по маршрутам № 7, 10, 12, 13, 24 — по улице Технической, от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей», в обоих направлениях с 00.00 15 мая до 05.00 17 мая. Также это коснется автотранспорта — на тот же период закроют движение на переезде по улице Технической, вблизи дома № 28а.



Отмечается, что на время проведения работ движение автотранспорта будет направлено по улицам Технической и Надеждинской.