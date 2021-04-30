УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:04

Прокуратура начала проверку после ДТП на железнодорожном переезде под Богдановичем

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали объекты на железнодорожном переезде под Богдановичем.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 10 мая 2021 года на 94 км автодороги Екатеринбург — Богданович.

«В период нахождения железнодорожного переезда в закрытом для движения автомобильного транспорта положении грузовой автомобиль под управлением водителя 1966 года рождения выехал на встречную полосу автомобильной дороги и совершил наезд на заградительные барьеры переезда, после чего пересек железнодорожные пути и заехал в кювет», — говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получил водитель грузового автомобиля. Отмечается, что на расписание движения поездов ДТП не повлияло.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.04.2021 Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 30.04.2021. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива грузового ...

07.03.2019 Под Каменском-Уральским на железнодорожном переезде поезд врезался в грузовик

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. Под Каменском-Уральским сегодня утром произошло ДТП на железнодорожном переезде между ...

28.11.2014 На СвЖД пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном переезде перегона станций Богданович — Пышминская Свердловской железной дороги произошло ...

28.11.2014 В Свердловской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. На железнодорожном переезде перегона станций Богданович — Пышминская Свердловской ...

05.12.2012 На железнодорожном переезде СвЖД (ОАО «РЖД») грузовой поезд столкнулся с автомобилем

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. 4 декабря на исправном железнодорожном переезде на 77-м км перегона Кунавино — Перебор ...

Популярные новости
12.04.2021Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняется12.04.2021ЕВРАЗ НТМК наращивает поставки строительного металлопроката13.04.2021Турция на паузе13.04.2021ESTORY открывается14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах
Архив новостей
Май 2021 (120)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18