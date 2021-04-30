Прокуратура начала проверку после ДТП на железнодорожном переезде под Богдановичем

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали объекты на железнодорожном переезде под Богдановичем.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 10 мая 2021 года на 94 км автодороги Екатеринбург — Богданович.
«В период нахождения железнодорожного переезда в закрытом для движения автомобильного транспорта положении грузовой автомобиль под управлением водителя 1966 года рождения выехал на встречную полосу автомобильной дороги и совершил наезд на заградительные барьеры переезда, после чего пересек железнодорожные пути и заехал в кювет», — говорится в сообщении.
В результате аварии травмы получил водитель грузового автомобиля. Отмечается, что на расписание движения поездов ДТП не повлияло.
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