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Вчера, 09:24

В Челябинской области одобрили свыше 18 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 11.05.2021. На 29 апреля жители Челябинской области подали 27 тыс. 572 заявки на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 18 тыс. 198 уже одобрены, по 7 тыс. 458 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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