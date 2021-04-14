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Вчера, 09:02

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в I квартале сократился на 15%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе-марте 2021 года составил 32 млрд 889 млн руб., сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах показатель сократился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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