Глава Екатеринбурга утвердил условия приватизации семи муниципальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления об условиях приватизации муниципального имущества по семи адресам. Документы опубликованы на официальном портале горадминистрации.



Так, утверждены условия приватизации двух нежилых помещений в здании по адресу улица Куйбышева, 42а. Площадь первого объекта составляет 103,2 кв. м. (начальная цена продажи — 3 млн 972 тыс. руб.), площадь второго объекта — 27,7 кв. м. (начальная цена продажи — 1 млн 234 тыс. руб.).



Также на продажу выставлено здание по улице Сакко и Ванцетти, д. 69 (лит. А) (начальная цена — 17 млн 986 тыс. 473 руб.). Утверждены условия приватизации помещения площадью 42,9 кв. м. в здании по улице Декабристов, 7 (начальная цена продажи — 1 млн 988 тыс. руб.).



На торги будет выставлено здание по адресу улица Горького, 49/улица Энгельса, 1. Оно имеет статус объекта культурного наследия — «Дом купца П.Я. Сапожникова». Общая его площадь составляет 244 кв. м. (начальная цена — 21 млн 114 тыс. 478 руб.).



Еще один объект находится в здании ОКН, которое расположено по адресу улица Вайнера, 16 («Доходный дом купцов М.И. и В.И. Дмитриевых»). Общая площадь помещения составляет 138 кв. м. (начальная цена продажи — 4 млн 428 тыс. руб.).