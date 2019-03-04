Свердловский Россельхознадзор выявил нарушения при перевозке леса в Казахстан

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило нарушения при перевозке лесоматериалов в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушение было выявлено на трассе Екатеринбург — Серов в ходе совместного рейда представителей свердловского Россельхознадзора и инспекторов ГИБДД.
«В Республику Казахстан осуществлялась транспортировка пиломатериала лиственных пород в количестве 26 м куб., однако все сопроводительные документы (CMR, товарно-транспортная накладная, ФСС) были оформлены на транспортировку хвойных пиломатериалов. Тем самым нарушена ст. 25 Федерального закона «О карантине растений», — говорится в сообщении.
Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
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