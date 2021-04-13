Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях достигла 24,4 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в январе-марте 2021 года, составила 24,4 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.
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