Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 07.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 44 коп., до 74,14 руб., курс евро — на 17 коп., до 89,51 руб.