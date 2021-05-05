Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 07.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 44 коп., до 74,14 руб., курс евро — на 17 коп., до 89,51 руб.
УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...10.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. ...15.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 63 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. ...13.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2021 года. Курс долл. ...