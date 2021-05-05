УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:26

Официальный курс доллара США снизился на 44 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 07.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 44 коп., до 74,14 руб., курс евро — на 17 коп., до 89,51 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:20 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США ...

05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...

10.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. ...

15.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 63 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. ...

13.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 54 коп.

УрБК, Москва, 13.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд08.04.2021Кредитки теряют популярность12.04.2021Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняется
Архив новостей
Май 2021 (86)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18