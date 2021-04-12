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Сегодня, 15:04

Рынок платных услуг населению на Среднем Урале в I квартале снизился на 10%

Объем оказанных свердловчанам платных услуг в январе-марте 2021 года составил 91 млрд 014 млн руб. Это на 10% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Рынок услуг туристических предприятий сократился на 92,8%, санаторно-курортных организаций — на 50,5%, гостиниц — на 42,9%, учреждений культуры — на 27,9%.

Объем оказанных платных транспортных услуг снизился на 17,3%, бытовых — на 14,8%, медицинских — на 6,1%, юридических — на 5,5%.

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