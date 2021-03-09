Из бюджета Екатеринбурга до 2025 года выделят 247 млн рублей на ремонт исторических зданий

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении реконструкции и капремонта 19 объектов в период с 2021 по 2025 год. Документ опубликован на официальном портале горадминистрации.
Согласно документу, за указанный период на эти цели из бюджета планируется выделить 247 млн 305 тыс. руб. Из этой суммы в 2021 году направят 77 млн 505 тыс. руб., в 2022 году — 52,8 млн руб., с 2023 по 2025 год из городской казны ежегодно будут направлять по 39 млн руб.
В списке помимо административных зданий указаны объекты культурного наследия и памятники. В частности, запланировано воссоздание столбов бывшей Московской заставы, ранее находившихся на пересечении улицы Московской и Главного проспекта (проспект Ленина), обозначавших въезд в город с Московского тракта, и парных бюстов Петра I и Екатерины I.
Также в план внесены работы по обновлению Дома контор, здания Фабрики-кухни на Уралмаше, здания бывшего кинотеатра «Колизей», памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу, усадьбы Блохина по улице Декабристов, 34, дома Рязанова по улице Куйбышева, 40.
Отметим, что совершенствование архитектурного облика является одним из драйверов программы «Пять Д», предложенной главой города Алексеем Орловым для развития Екатеринбурга.
Помимо совершенствования архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), А. Орлов предложил сосредоточиться на внедрении инноваций в городскую среду («Умный город»), использовании технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), создании действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»), а также интеграции Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).
Программа получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга.
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