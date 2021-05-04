Россияне в марте оформили максимальное за всю историю число микрозаймов

УрБК, Москва, 07.05.2021. В марте 2021 года россияне оформили 2,35 млн микрозаймов. Это на 30,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



По сравнению с февралем 2021 года показатель вырос на 17,1%.



Отмечается, что в марте текущего года граждане РФ оформили максимальное за всю историю число микрозаймов.



Средний размер микрозайма составляет 13,1 тыс. руб. Этот показатель не меняется последние три месяца.