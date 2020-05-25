Правительство РФ обязало российские нефтекомпании продавать часть топлива на бирже

УрБК, Москва, 07.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает крупные российские нефтекомпании продавать часть топлива на бирже.
Как сообщает пресс-служба кабмина, нововведения направлены на стабилизацию ситуации на топливном рынке. В правительстве РФ ожидают, что поставки крупных партий бензина на биржу, где топливо могут приобрести независимые АЗС, позволят избежать резких скачков цен.
«Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС», — говорится в сообщении.
Новое постановление вводит также понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед.
«Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее — только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар», — отметили в пресс-службе правительства РФ.
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