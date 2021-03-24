В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в марте вырос на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в марте текущего года составил 65 тыс. 742 руб., что на 5,4% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний размер лимита по кредитным картам за год вырос на 5,9%, до 69,3 тыс. руб.
«В последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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