Власти Египта ужесточили карантинные ограничения из-за распространения COVID-19

УпБК, Москва, 07.05.2021. В Египте вступили в силу дополнительные ограничения на работу магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений, сообщает ТАСС.



В период до 21 мая все торговые предприятия и заведения общепита могут работать только до 21.00. Кроме того, до указанной даты запрещено проведение массовых мероприятий.



В конце апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин и глава Египта Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения, прерванного в 2015 году. Однако точная дата открытия египетского направления для туристов из России пока неизвестна.