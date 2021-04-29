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В Свердловской области свежие огурцы за неделю подорожали на 17,69%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. С 26 апреля по 4 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежие огурцы выросли на 17,69% (до 156,56 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что свежие огурцы в регионе дорожают третью неделю подряд. Так, за неделю с 12 по 19 апреля их стоимость увеличилась на 4,12%, до 128,79 руб. за кг, а за неделю с 19 по 26 апреля — на 3,29%, до 133,03 руб. за кг.

Помимо этого, выросли цены на свежую белокочанную капусту (на 5,34%, до 28,01 руб. за кг), картофель (на 4,84%, до 40,48 руб. за кг), вермишель (на 3,05%, до 113,42 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,66%, до 102,24 руб. за кг), морковь (на 2,42%, до 51,3 руб. за кг), а также на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,95%, до 105,68 руб. за кг).

В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на печенье (на 2,36%, до 184,44 руб. за кг), консервы мясные (на 2,32%, до 149,2 руб. за 350 г), консервы мясные для детского питания (на 2,25%, до 747,8 руб. за кг), а также на чай черный байховый (на 1,9%, до 895,04 руб. за кг).

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