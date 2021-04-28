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Спрос на покупку земельных участков в на Южном Урале за год вырос на 22%

УрБК, Челябинск, 07.05.2021. Спрос на покупку земельных участков в Челябинской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

По сравнению с IV кварталом 2020 года показатель вырос на 34%.

Отметим, что объем предложения в этом сегменте за последний квартал сократился на 11%, за год индикатор не изменился.

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