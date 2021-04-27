ФНС России исключила из госреестра более 500 тыс. недействующих ИП

УрБК, Москва, 07.05.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) в период с сентября 2020 года по апрель 2021 года исключила из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) более 500 тыс. недействующих ИП. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как уточняют в ФНС, речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые не сдавали отчетность более 15 месяцев или у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом не погашены долги по налогам.



До 1 сентября 2020 года у ФНС России не было полномочий исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей.



Напомним, что с апреля 2020 года по апрель 2021 года число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Свердловской области, сократилось на 13%. Число юридических лиц за этот же период снизилось на 6%.



По данным исследования API Контур.Фокус, в настоящее время в регионе зарегистрированы 107,5 тыс. ИП и 109,7 тыс. юридических лиц.