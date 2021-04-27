Число хостелов и гостиниц в Свердловской области за полгода сократилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число отелей, гостиниц и хостелов в Свердловской области сократилось на 5%, до 697. Об этом говорится в исследовании «СКБ Контур».
Количество игроков гостиничного бизнеса в России с октября 2020 года по апрель 2021 года снизилось на 4%, до 30,3 тыс.
За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число зарегистрированных в Свердловской области ...Вчера, 16:16 Число турагентств в Свердловской области за полгода снизилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число зарегистрированных ...27.04.2021 Во время пандемии COVID-19 число ИП в Свердловской области сократилось на 13%, юрлиц — на 6%
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. С апреля 2020 года по апрель 2021 года число индивидуальных предпринимателей, ...10.11.2020 Челябинской области на 20% снизили квоты на временное проживание иностранцев в 2021 году
УрБК, Челябинск, 10.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на 20% сократил для Челябинской области ...10.11.2020 В Свердловской области на треть снизили квоты на временное проживание иностранцев в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на треть сократил для Свердловской ...