Число хостелов и гостиниц в Свердловской области за полгода сократилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число отелей, гостиниц и хостелов в Свердловской области сократилось на 5%, до 697. Об этом говорится в исследовании «СКБ Контур».



Количество игроков гостиничного бизнеса в России с октября 2020 года по апрель 2021 года снизилось на 4%, до 30,3 тыс.