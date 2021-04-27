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Число хостелов и гостиниц в Свердловской области за полгода сократилось на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2021. За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число отелей, гостиниц и хостелов в Свердловской области сократилось на 5%, до 697. Об этом говорится в исследовании «СКБ Контур».

Количество игроков гостиничного бизнеса в России с октября 2020 года по апрель 2021 года снизилось на 4%, до 30,3 тыс.

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