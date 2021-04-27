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Число турагентств в Свердловской области за полгода снизилось на 6%

За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число зарегистрированных в Свердловской области туристических организаций сократилось на 6%, до 1 тыс. 848 компаний. Об этом говорится в исследовании «СКБ Контур».

Число туристических организаций во всех регионах РФ с октября 2020 года по апрель 2021 года также снизилось на 6%, до 44,5 тыс. компаний.

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