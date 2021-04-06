Уральские таможенники изъяли из торговой точки в Екатеринбурге 1 тыс. пар немаркированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Представители Уральской оперативной таможни и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из торговой точки в Екатеринбурге 1 тыс. пар обуви, изготовленной в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
«Обувь иностранного производства была выставлена на продажу в торговом зале в одной из торговых точек Екатеринбурга. Законность ввоза товара на территорию страны владелец торговой точки подтвердить не смог», — прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью УТУ Виталий Шабанов.
В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело по факту реализации не территории страны немаркированной продукции. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф и конфискация незаконной продукции, уточняют в УТУ.
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