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Уральские таможенники изъяли из торговой точки в Екатеринбурге 1 тыс. пар немаркированной обуви

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Представители Уральской оперативной таможни и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из торговой точки в Екатеринбурге 1 тыс. пар обуви, изготовленной в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

«Обувь иностранного производства была выставлена на продажу в торговом зале в одной из торговых точек Екатеринбурга. Законность ввоза товара на территорию страны владелец торговой точки подтвердить не смог», — прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью УТУ Виталий Шабанов.

В отношении владельца торговой точки возбуждено административное дело по факту реализации не территории страны немаркированной продукции. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф и конфискация незаконной продукции, уточняют в УТУ.

Как сообщал УрБК, ранее сотрудники УТУ и Роспотребнадзора выявили на складе в центре Екатеринбурга 466 пар немаркированных кроссовок.

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