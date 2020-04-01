Правительство РФ планирует запретить использование ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет

УрБК, Москва, 06.05.2021. Правительство РФ намерено ужесточить требования к никотинсодержащей и табачной продукции, следует из плана мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденной кабмином.
Согласно документу, ограничения могут быть распространены на жидкости для электронных сигарет.
«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также планируется изменить внешний вид упаковки табачных изделий — будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.
Всего в документе прописаны 20 мероприятий, направленных на то, чтобы к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%.
УрБК, Москва, 01.04.2020. В России может возникнуть дефицит табачной продукции из-за ажиотажного спроса на сигареты. Об ...07.03.2019 Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
УрБК, Москва, 07.03.2019. Правительство РФ одобрило правила маркировки табачной продукции цифровым кодом. ...19.10.2017 Минздрав предложил запретить кальяны и электронные сигареты в кафе
УрБК, Москва, 19.10.2017. Минздрав РФ выступил за запрет курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в кафе и ...03.11.2016 Свердловский депутат предлагает ввести ограничения в отношении электронных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2016. Депутат Госдумы от Свердловской области, единоросс Александр Петров предлагает ...21.06.2016 ВОЗ предлагает запретить тонкие сигареты
УрБК, Москва, 21.06.2016. На конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) может быть поднят ...