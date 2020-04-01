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Правительство РФ планирует запретить использование ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет

УрБК, Москва, 06.05.2021. Правительство РФ намерено ужесточить требования к никотинсодержащей и табачной продукции, следует из плана мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденной кабмином.

Согласно документу, ограничения могут быть распространены на жидкости для электронных сигарет.

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также планируется изменить внешний вид упаковки табачных изделий — будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Всего в документе прописаны 20 мероприятий, направленных на то, чтобы к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%.

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