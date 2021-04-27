Число турагентств в Свердловской области за полгода снизилось на 6%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За последние полгода (с октября 2020 года по апрель 2021 года) число зарегистрированных в Свердловской области туристических организаций сократилось на 6%, до 1 тыс. 848 компаний. Об этом говорится в исследовании «СКБ Контур».
Число туристических организаций во всех регионах РФ с октября 2020 года по апрель 2021 года также снизилось на 6%, до 44,5 тыс. компаний.
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УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. Число микрофинансовых организаций (МФО) на Урале за 2020 год сократилось на 20%. Об ...10.11.2020 В Свердловской области на треть снизили квоты на временное проживание иностранцев в 2021 году
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