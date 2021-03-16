УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:41

Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 736 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 189 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 4 мая число безработных составляло 56 тыс. 925 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 736 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,67%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. По состоянию на 16 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 80 тыс. 598 ...

12.03.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 929 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. По состоянию на 12 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 82 тыс. 260 ...

26.02.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 715 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. По состоянию на 26 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 95 тыс. ...

17.02.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 780 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По состоянию на 17 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 103 тыс. ...

16.02.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 879 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 105 тыс. ...

Популярные новости
07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд
Архив новостей
Май 2021 (64)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18