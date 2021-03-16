Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 736 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 189 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 4 мая число безработных составляло 56 тыс. 925 человек. Таким образом, за последние два дня показатель сократился на 736 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,67%.

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