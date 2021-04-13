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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 28 коп., до 74,58 руб., курс евро — на 10 коп., до 89,68 руб.

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