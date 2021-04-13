Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 28 коп., до 74,58 руб., курс евро — на 10 коп., до 89,68 руб.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...13.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 13.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2021 года. Курс долл. ...09.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 76 коп.
УрБК, Москва, 09.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2021 года. Курс долл. ...16.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...