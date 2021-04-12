В январе-марте 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 40 млн 208 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 478 млн пасс. км (минус 22,4% к уровню января-марта 2020 года).

Материалы по теме

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-марте сократился на 22%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В январе-марте 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 29%

В январе-феврале 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 29,4% по ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 29%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В январе-феврале 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе сократился на 32%

В январе 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области сократился на 31,7% по сравнению с ...

Объем пассажирских перевозок автобусами на Среднем Урале в январе сократился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В январе 2021 года объем пассажирских перевозок автобусами в Свердловской области ...