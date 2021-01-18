Правительство РФ доработает законопроект о правовом статусе апартаментов

УрБК, Москва, 06.05.2021. Законопроект о правовом статусе апартаментов необходимо доработать. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться, так как есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация с апартаментами», — цитирует слова М. Хуснуллина «Прайм».
По его словам, необходимо определить правовой статус не только новых, но и уже построенных апартаментов.
Как сообщал УрБК, ранее президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству и комиссии Государственного совета до 1 августа определить статус апартаментов.
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