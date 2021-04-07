Как найти в Перми хорошего врача и записаться к нему на прием

Когда идешь на прием к врачу, всегда хочется попасть в руки профессионала, который окажет всю необходимую помощь. Найти такого специалиста можно с помощью сервиса «СберЗдоровье».



Поиск хорошего врача через интернет: как это работает



Пациенты все чаще записываются на прием к врачу в режиме онлайн – через интернет. Это особенно хорошо видно на примере Москвы, где возможность оформить запись к доктору без посещения клиники и больницы существует давно. Услуги сервиса «СберЗдоровье» сначала тоже были доступны только москвичам, но ресурс активно распространяет географию присутствия, в том числе начал работать в Перми.







Как найти врача



Две основные функции сервиса:



— поиск медицинского специалиста;

— оформление записи на прием.



В базу данных ресурса входит большое количество врачей разного профиля – от терапевтов до кардиологов, диетологов и неврологов. Поиск можно начать на главной странице, вписав в специальное поле профиль доктора, который вам нужен (например, «терапевт» или «хирург»), после чего нужно выбрать из списка свой район. Система переведет вас на страницу с перечнем врачей, работающих в клиниках рядом с вами.



Специалистов можно сортировать по разным параметрам:



— отзывам;

— популярности;

— рейтингу;

— стажу и др.



Вы сами решаете, к какому доктору пойти на прием. Сервис СберЗдоровье Пермь поможет выбрать специалиста, имеющего больше всего положительных отзывов, либо сориентироваться по цене и найти доктора, стоимость приема которого вас полностью устраивает. Расположение клиники отображается на виртуальной карте – это тоже упрощает выбор.



По каждому специалисту дается подробная информация: стаж, образование, квалификация, стоимость приема. Есть даже фотографии. В карточке представлены отзывы реальных пациентов. Здесь же дается информация о клинике: адрес, контактные телефоны.



Все очень просто и логично. Удобная система поиска поможет найти хорошего врача или выбрать клинику ближе к дому (месту работы и т.д.). Если возникают вопросы, их можно обсудить с сотрудниками справочной службы сервиса, она работает бесплатно. Вам помогут найти доктора и записаться на прием.



Можно ли верить отзывам



Да, все поступающие отклики проверяются сервисом. Именно отзывы применяются для формирования рейтинга – чем больше положительных оценок, тем выше позиция специалиста в рейтинге.



Сервис отслеживает качество обслуживания пациентов, записывающихся на прием с его помощью. После приема вы можете оставить отклик, чтобы его увидели другие пользователи.



Как в режиме онлайн записаться на прием



Алгоритм очень прост:



— Выбираете удобную дату и время.

— Указываете контактные данные.

— Подтверждаете заявку.



Вот и все – в назначенное время приходите в клинику, где вас будет ждать специалист.



Важное уточнение: за услугу записи на прием платить не нужно, это бесплатная опция. Стоимость приема в клинике будет такой же, как если бы вы сами пришли записываться в медучреждение.



Экономия времени и получение качественных медицинских услуг



Онлайн-запись к врачу становится уже привычным инструментом, которым пользуются многие пациенты, экономя свое время. Сервис оптимизирует процесс посещения медицинских учреждений и разгружает самих специалистов, обеспечивая получение дополнительного времени на работу с пациентами (у врачей появляется возможность эффективнее распределять нагрузку, и это очень важно).



Как найти надежного доктора



Разные опросы показывают, что при выборе врача пациенты ориентируются на разные факторы:



— близость медучреждения к дому;

— квалификация;

— стаж работы;

— положительные отзывы;

— стоимость услуг.



Все эти факторы учтены сервисом онлайн-записи – система поиска позволяет выбирать доктора именно по озвученным и другим параметрам. Это удобно и просто.



Обращайтесь к надежным врачам



Квалифицированный доктор поставит точный диагноз и назначит эффективное лечение, не допустит ошибок, всегда выслушает пациента, будет внимателен к его замечаниям и открытым для диалога.



В Перми работает много частных клиник, поэтому вопрос выбора хорошего специалиста для жителей города очень актуален. Сервис поможет решить эту задачу, он не только дает полный функционал для подбора надежного врача, но и позволяет буквально в несколько кликов записываться на прием.