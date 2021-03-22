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Власти Екатеринбурга планируют развивать трамвайную сеть на территории Академического

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Администрация Екатеринбурга планирует развивать трамвайную сеть на территории Академического в рамках проекта улучшения транспортной доступности нового района города. Об этом в эфире программы «Главное в городе» телекомпании «41 канал» рассказал замглавы муниципалитета Андрей Корюков.

По его словам, в настоящее время ведется подготовительная работа к началу строительства трамвайной ветки от кольца на улице Волгоградской до Академического. Трамвайная магистраль в восьмой административный район будет состоять из 14 современных остановочных комплексов. Общая ее протяженность составит 4,4 км. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«Первый этап включает в себя строительство двухполосной трамвайной линии и 14 остановок, реконструкцию прилегающей автомобильной дороги, подъездных путей, газонов и тротуаров. Срок реализации проекта — порядка двух лет. На этот объект мы потратим около 2 млрд 400 млн руб. Кроме того, существуют проекты развития трамвайной сети в самом Академическом — это второй этап, предусматривающий более длительные сроки, но важен именно первый шаг», — сказал Андрей Корюков.

Как сообщал УрБК, в конце марта глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного муниципального контракта на проведение I этапа работ по реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей. Работы будут проходить в рамках реализации проекта строительства трамвайной линии в район Академический.

Отметим, что проект комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).

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