УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:41

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте алкоголя на 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, мужчина в декабре 2020 года приобрел 1,5 тыс. бутылок и 86 канистр спиртосодержащей продукции. Вся она была не маркирована. Обвиняемый планировал сбывать ее по цене ниже рыночной. Общая стоимость продукции превышала 2,3 млн руб.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.02.2021 Жительницу Сухого Лога обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной ...

24.02.2021 Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом по делу о незаконном обороте табачной продукции на 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Синарский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении ...

04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

28.07.2020 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкогольной продукции на 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2020. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о незаконном обороте ...

22.10.2019 Житель Среднего Урала обвиняется в незаконном обороте немаркированного алкоголя на сумму в 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Каменский районный суд Свердловской области направлено уголовное дело в отношении ...

Популярные новости
07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд
Архив новостей
Май 2021 (64)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18