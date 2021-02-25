Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте алкоголя на 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, мужчина в декабре 2020 года приобрел 1,5 тыс. бутылок и 86 канистр спиртосодержащей продукции. Вся она была не маркирована. Обвиняемый планировал сбывать ее по цене ниже рыночной. Общая стоимость продукции превышала 2,3 млн руб.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере».
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