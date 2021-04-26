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Российские банки повысили ставки по вкладам на 0,2-1,5%

УрБК, Москва, 06.05.2021. Российские банки повысили ставки по вкладам, сообщает РИА «Новости».

Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%.

Напомним, что 23 апреля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — говорилось в сообщении регулятора.

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