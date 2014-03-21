УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:24

В Екатеринбурге могут частично перестроить ансамбль «Спортивный комплекс Динамо»

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области предложило обновленную редакцию предметов охраны ОКН федерального значения «Спортивный комплекс Динамо» в Екатеринбурге. Об этом УрБК рассказал общественник Олег Букин.

По его словам, в сравнении с действующей редакцией документа из проекта исключены отдельные разделы, которые позволят перестроить комплекс.

«У памятников есть предметы охраны — описание всех ценностных характеристик памятника. Сейчас проект предметов охраны находится на рассмотрении научно-методического совета. Эти предметы охраны в полной мере не отражают характеристики памятника. Исключены целые разделы, которые присутствуют в ранней редакции. Задача документа в случае с «Динамо» — перестройка всего памятника и его видоизменение», — сказал О. Букин.

Отдельное внимание он обратил на то, что в проекте предметов охраны не прописаны основные характеристики в объемно-планировочном решении, габариты и высотные отметки.

Отметим, что в 2016 году председатель Российского национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест академик Александр Кудрявцев выступал за включение архитектурного ансамбля в список ЮНЕСКО.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2014 МУГИСО создало 10 зон охраны памятников архитектуры Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2014. Создание зон охраны объектов культурного наследия — одна из главных задач министерства ...

25.04.2013 Сегодня ночью пытались снести памятник архитектуры на Гоголя, 7

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2013. Сегодня ночью компания ООО «Бикор» попыталась снести памятник истории и архитектуры по ...

02.04.2013 В Екатеринбурге могут снести еще один памятник архитектуры

Объект культурного наследия города Екатеринбурга — здание по адресу Гоголя, 7 готовится к сносу. ООО «Компания Бикор» ...

02.04.2013 В Екатеринбурге могут снести очередной памятник архитектуры

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2013. Объект культурного наследия города Екатеринбурга — здание по адресу Гоголя, 7 готовится ...

26.03.2013 МУГИСО просят запретить строительство офиса на месте памятника культуры

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. Председатель СРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Олег ...

Популярные новости
07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд
Архив новостей
Май 2021 (64)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18