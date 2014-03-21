В Екатеринбурге могут частично перестроить ансамбль «Спортивный комплекс Динамо»

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области предложило обновленную редакцию предметов охраны ОКН федерального значения «Спортивный комплекс Динамо» в Екатеринбурге. Об этом УрБК рассказал общественник Олег Букин.
По его словам, в сравнении с действующей редакцией документа из проекта исключены отдельные разделы, которые позволят перестроить комплекс.
«У памятников есть предметы охраны — описание всех ценностных характеристик памятника. Сейчас проект предметов охраны находится на рассмотрении научно-методического совета. Эти предметы охраны в полной мере не отражают характеристики памятника. Исключены целые разделы, которые присутствуют в ранней редакции. Задача документа в случае с «Динамо» — перестройка всего памятника и его видоизменение», — сказал О. Букин.
Отдельное внимание он обратил на то, что в проекте предметов охраны не прописаны основные характеристики в объемно-планировочном решении, габариты и высотные отметки.
Отметим, что в 2016 году председатель Российского национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест академик Александр Кудрявцев выступал за включение архитектурного ансамбля в список ЮНЕСКО.
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