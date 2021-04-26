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Сегодня, 12:05

Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,7%

По состоянию на 26 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 810 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,2%, за месяц — на 1%, с начала года стоимость подросла на 4,7%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.

По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.

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