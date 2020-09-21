«Атомстройкомплекс» повторно установил памятную табличку возле дома поэта Бориса Рыжего на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Компания «Атомстройкомплекс» восстановила памятный информационный знак возле дома известного уральского поэта Бориса Рыжего. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Презентация информзнака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, состоялась в прошлом году. Его установили у дома на улице Титова, 44. Идею градостроителей тогда поддержали как жильцы дома, так и широкая аудитория неравнодушных горожан. Однако сохранить объект надолго не удалось.
«В компании с большим теплом относятся к Екатеринбургу и его жителям, талантливым и гениальным. По инициативе генерального директора Валерия Ананьева появился замечательный проект «Мы с Урала», есть сайт, на котором концентрируется информация о любимом крае. В компании заинтересованы, чтобы сохранялась память о талантах Урала, чтобы развивались туристические маршруты по знаковым местам. Поэтому в прошлом году у дома Бориса Рыжего установили информационный знак. Печально, что он не продержался и года. Принято решение установить его повторно. Поэт заслуживает нашей признательности и доброй памяти», — отметила пресс-секретарь компании «Атомстройкомплекс» Эвелина Григорьева.
Фотография предоставлена пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Отмечается, что повторный монтаж знака, выполненного в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга, приурочен к 7 мая, дню смерти поэта.
«Печальная дата, в этот день двадцать лет назад Рыжего не стало. Ему не было и 27 лет. В своей посмертной записке молодой человек написал: «Я всех любил. Без дураков». Металлическая табличка с портретом Бориса Рыжего — это не только желание увековечить память о великом поэте, но и предметное подспорье экскурсоводам при проведении ознакомительных маршрутов жителям и гостям уральской столицы», — говорится в сообщении.
В 2016 году компания «Атомстройкомплекс» построила на Вторчермете жилой комплекс «Дом у пруда» (пер. Сызранский). Градостроители благоустроили парк, в котором любил гулять Борис Рыжий, очистили местный пруд. В настоящее время парк облюбовали спортсмены и мамочки с колясками, а в пруду поселились утки.
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