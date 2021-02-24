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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 27 м/с

УрБК, Челябинск, 06.05.2021. В Челябинской области на 6 мая 2021 года объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, из-за прохождения грозового фронта ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра с порывами до 27 м/с.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», — говорится в сообщении.

При сильном ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры или дома рекомендуется обесточить все бытовые электроприборы.

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