В Асбесте ввели режим повышенной готовности из-за лесного пожара

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. На территории Асбестовского городского округа из-за лесного пожара введен режим повышенной готовности, сообщает администрация муниципалитета.



Пожар был зарегистрирован вечером 5 мая 2021 года в районе деревни Папанинцев. Из-за сильного задымления было осложнено движение транспорта.



«Для принятия дополнительных мер по защите населения и предупреждения чрезвычайной ситуации в администрации Асбестовского городского округа проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На место был направлен дежурный караул 61 пожарно-спасательной части», — говорится в сообщении.



В тот же день сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 1 га.