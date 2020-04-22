Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100).
Как сообщается в исследовании департамента по труду и занятости населения Свердловской области, профессией с самым высоким неудовлетворенным спросом на рабочую силу стала «Уборщик производственных и служебных помещений». Так, число вакансий, размещенных на биржах труда региона (2 тыс. 341 ед.), в 5,8 раза превышает число безработных этой же профессии (401). Таким образом, в этой сфере деятельности не хватает 1 тыс. 940 работников.
На втором месте по нехватке кадров находится профессия «Подсобный рабочий» — 1 тыс. 758 человек, на третьей строчке — «Водитель автомобиля» — 1 тыс. 619 человек.
Отметим, что избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 100) на Среднем Урале было отмечено в профессиях: менеджер, кассир, администратор, продавец-консультант, сторож (вахтер), директор (заведующий) предприятия розничной торговли, а также продавец непродовольственных товаров.
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