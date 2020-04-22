УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

Спрос работодателей на уборщиков на Среднем Урале почти в шесть раз превысил предложение

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. За I квартал 2021 года по 85 профессиям (должностям) в Свердловской области отмечен неудовлетворенный спрос на рабочую силу (превышение количества вакансий над численностью безработных граждан той же профессии более чем на 100).

Как сообщается в исследовании департамента по труду и занятости населения Свердловской области, профессией с самым высоким неудовлетворенным спросом на рабочую силу стала «Уборщик производственных и служебных помещений». Так, число вакансий, размещенных на биржах труда региона (2 тыс. 341 ед.), в 5,8 раза превышает число безработных этой же профессии (401). Таким образом, в этой сфере деятельности не хватает 1 тыс. 940 работников.

На втором месте по нехватке кадров находится профессия «Подсобный рабочий» — 1 тыс. 758 человек, на третьей строчке — «Водитель автомобиля» — 1 тыс. 619 человек.

Отметим, что избыточное предложение (превышение численности безработных граждан над количеством вакансий той же профессии более чем на 100) на Среднем Урале было отмечено в профессиях: менеджер, кассир, администратор, продавец-консультант, сторож (вахтер), директор (заведующий) предприятия розничной торговли, а также продавец непродовольственных товаров.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2020 Свердловские центры занятости трудоустраивают лишь каждого третьего безработного

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2020. В январе-марте 2020 года в Свердловской области сняли с учета 14 тыс. 595 безработных ...

19.10.2015 Число вакансий в строительных организациях Свердловской области снизилось на 71%

В январе-сентябре 2015 года в Свердловской области заявленная потребность предприятий в работниках составила 130 тыс. ...

19.10.2015 Число вакансий в строительных организациях Свердловской области снизилось на 71%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2015. В январе-сентябре 2015 года в Свердловской области заявленная потребность предприятий в ...

16.06.2015 Уровень регистрируемой безработицы в Первоуральске составил 1,24%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. За май 2015 года в ГКУ «Первоуральский центр занятости» за содействием в ...

10.09.2012 Уровень безработицы в городе Березовском составил 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. За 8 месяцев 2012 года в центр занятости в Березовском за содействием в поиске ...

Популярные новости
07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд
Архив новостей
Май 2021 (64)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18