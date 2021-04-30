В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале штормовое предупреждение о сильном ветре продлено до 7 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным синоптиков, в ближайшие два дня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Также в муниципалитетах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей региона просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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