Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,50 коп., до 74,86 руб., курс евро — на 67,68 коп., до 89,77 руб.
УрБК, Москва, 25.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2021 года. Курс долл. ...16.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2021 года. Курс долл. ...01.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. ...15.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 15.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2021 года. Курс долл. ...12.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2021 года. Курс долл. ...