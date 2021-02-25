Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 39,50 коп., до 74,86 руб., курс евро — на 67,68 коп., до 89,77 руб.