В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Среди свердловчан, в отношении которых действует временное ограничение, в праве выезда за пределы России 77 тыс. 129 (56,4%) — мужчины и 61 тыс. 351 (43%) — женщины .
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, на Среднем Урале менее всего ограничены в праве выезда граждане в возрасте от 18 до 25 лет — 5 тыс. 607 жителей (из них 2 тыс. 131 девушки). В возрасте от 26 до 35 лет 38 тыс. уральцев не имеют права выезда за пределы РФ.
В возрасте от 36 до 45 ограничены в праве выезда за границу 48 тыс. человек (28 тыс. — мужчины, 20 тыс. — женщины). В возрасте 46 до 55 ограничено 29 тыс человек, в возрасте от 56 и старше – 20 тыс. свердловчан.
Уральцы младше 35 лет чаще всего становятся невыездными из-за задолженности по административным штрафам, кредитным обязательствам и алиментным платежам.
Свердловчанам старше 35 лет чаще всего ограничивают право выезда за пределы России из-за задолженностей по ЖКХ и налогам, а также за неисполнение решения суда неимущественного характера, невозмещение морального вреда и другим категориям исполнительных производств.
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