Минфину РФ поручено представить комплекс мер по повышению финансовой устойчивости регионов до 21 мая 2021 года

УрБК, Москва, 05.05.2021. Заместитель председателя правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству финансов разработать и представить до 21 мая 2021 года комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов.
Как сообщается на сайте российского кабинета министров, поручения касаются реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.
«Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая. К этому же сроку ведомство Антона Силуанова при участии Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Федерального казначейства и ФНС обязано отчитаться о проделанной работе в части возможности предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3% годовых и на срок не менее 15 лет), а также отбора проектов, которые будут профинансированы по такой схеме», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил до 2023 года предоставить регионам со взвешенной долговой политикой 500 млрд руб. в виде инфраструктурных кредитов. Такой вид кредитов будет предоставляться субъектам с минимальным объемом госдолга.
Как сообщал УрБК, на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб. Из них 66 млрд руб. госдолга региона приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рост государственного долга региона дает возможность развивать экономику.
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