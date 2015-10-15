Из-за пандемии COVID-19 в России продажи импортного пива выросли на 30%

УрБК, Москва, 05.05.2021. Розничные продажи импортного пива в России увеличились на 31,4% в натуральном выражении за последний год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.
Как уточняется в исследовании, в этом же периоде, с марта 2020 по февраль 2021, продажи локальных отечественных марок пива увеличились на 2,9%, напитки иностранных брендов, изготавливаемые в России по лицензии зарубежных производителей — на 1,5%.
Спрос на импортное пиво увеличился, несмотря на то, что его стоимость в два раза выше средней цены в категории. При средней цене в 98 руб. за 1 л пива в рознице, средняя цена напитка, привезенного из заграницы, составляла 181 руб., иностранных брендов, изготавливаемых на пивоваренных заводах в России, — 111 руб., пива российских марок — 87 руб.
Возросший спрос на импортное пиво эксперты объясняют невозможностью выехать в другие страны из-за пандемии COVID-19 и не работавшими барами уточняет РБК.
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