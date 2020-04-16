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В Екатеринбурге последние звонки для 20 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов прозвенят 21 мая

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов во всех школах Екатеринбурга в этом году прозвенят 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Распоряжение «Об организованном окончании 2020-2021 учебного года» выпустил департамент образования администрации Екатеринбурга.

«В соответствии с документом учебный год выпускники 9-х и 11-х классов завершат 21 мая, учащиеся 2-8-х и 10-х классов будут учиться на 10 дней дольше — до 31 мая, а первоклассники закончат занятия в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательных организаций», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Последние звонки» для 13 тыс. 700 выпускников 9-х и 7 тыс. 300 выпускников 11-х классов в этом году пройдут в последний учебный день — 21 мая. Девятиклассники отпразднуют окончание учебного года во время классных часов, для одиннадцатиклассников с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований пройдут торжественные линейки», — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга

Торжественное вручение аттестатов рекомендуется провести для 9-х классов 23 июня с 12.00 до 14.00; для 11-х классов — 1 июля с 15.00 до 18.00, уточняют в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

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