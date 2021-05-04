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Вчера, 13:25

В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 мая 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 86 тыс. 702 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 151. За сутки из больниц выписано 110 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 80 тыс. 424 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 975 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 847 тыс. 489 человек. За сутки зарегистрировано 360 летальных случаев (всего 111 тыс. 895), выздоровело 7 тыс. 506 человек (всего 4 млн 464 тыс. 550).

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