В Екатеринбурге 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В Екатеринбурге в День Победы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Согласно документу, с 08.00 до 23.00 будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.
С 20.00 до 23.00 должна быть прекращена продажа алкоголя на проспекте Сахарова (от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина), а также на участке улицы Машиностроителей (от улицы 40-летия Октября до улицы Кировградской).
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