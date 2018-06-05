В Екатеринбурге 9 мая ограничат продажу алкогольной продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В Екатеринбурге в День Победы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.



Согласно документу, с 08.00 до 23.00 будет запрещена продажа алкогольной продукции в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.



С 20.00 до 23.00 должна быть прекращена продажа алкоголя на проспекте Сахарова (от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина), а также на участке улицы Машиностроителей (от улицы 40-летия Октября до улицы Кировградской).