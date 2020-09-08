«Атомстройкомплекс» сдал в эксплуатацию третью башню ЖK «Чемпион Парк»

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Компания «Атомстройкомплекс» завершила строительство третьей башни уникального жилого комплекса «Чемпион Парк», сообщает пресс-служба застройщика.
Данный проект имеет несколько принципиальных особенностей. Это один из самых высоких жилищных комплексов — высота каждой из трех башен достигает 130 метров (по 37 этажей в каждой). Общая жилая площадь башен составляет порядка 55 тыс. кв м. Сам объект расположен неподалеку от Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, что обеспечивает дополнительный комфорт для проживания.
«Высота накладывает ряд особенностей на конструктив и инженерию. Так, здание имеет больший вес, следовательно, должно быть более прочным, а фасадные материалы — устойчивы к повышенной ветронагрузке. Беспрецедентное внимание уделили системам пожарной безопасности и сейсмоустойчивости объекта. «Чемпион Парк» — чемпион и по количеству реализованных автоматических систем: здесь непрерывно контролируется максимум параметров, от качества воздуха — до положения здания в пространстве. Все это обеспечивает жителям не только безопасность, но и комфорт», — отметила директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.
В самом комплексе — в холле каждой башни расположена зона ресепшн, где можно выпить кофе и решить любой бытовой вопрос, от вызова горничной — до установки новой техники. Для жителей дома работает бесплатный фитнес-зал, попасть в который можно только изнутри дома. Из каждой башни можно попасть в паркинг на 334 машиноместа, а также выйти в закрытый зеленый внутренний двор. Это позволяет собственникам получать максимальный спектр услуг, не покидая уютное пространство.
Екатерина Спирина добавила, что помимо своих габаритов ЖK «Чемпион Парк» отличается по жесткости предъявленных требований. С учетом сложности проекта комплекса привлекались сторонние эксперты при том, что компания имеет собственный проектный институт.
«Все, что возводится выше ста метров, можно считать профессиональным подвигом, требует очень серьезных компетенций. В России для строительства жилого небоскреба необходимо получать специальные технические условия — индивидуальные расчеты, гарантирующие надежность и безопасность всех конструкций и систем дома. Признаться, по объективным причинам, вызванным состоянием внешнего рынка, был соблазн третью башню не строить, затем — сделать ее другой, ниже первых двух», — подчеркнула директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».
ЖК «Чемпион Парк» не первый высотный объект, возведенный компанией. В 2010 году «Атомстройкомплекс» запроектировал и построил 142-метровое здание ЖK «Февральская революция», который до 2012 года удерживал звание самого высокого жилого дома России за пределами Москвы.
Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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