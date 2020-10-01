Правительство РФ ввело мораторий на вывоз гречки из России

Правительство РФ запретило вывозить из страны границу на срок с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, под запрет попадает гречиха, крупа грубого помола и гречневое зерно.



С инициативой о введении моратория ранее выступал Минсельхоз.



По данным Росстата, к 19 апреля 2021 года цена на гречку выросла на 25,1% к уровню прошлого года, составив 96 руб. за кг.